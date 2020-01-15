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В Башкирии появится оператор для реализации пилотного проекта развития ИЖС

Предполагается, что строительство частных домов будет вестись по типовому проекту

УФА, 15 января. /ТАСС/. Оператор комплексного развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) появится в Башкирии, регион станет участником пилотного проекта. Строительство домов будет сопровождаться развитием инфраструктуры, дорог, а здания соответствовать единому архитектурному стилю, сообщил ТАСС и.о. председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артем Ковшов.

Заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил, что Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В настоящее время он реализуется в Белгородской и Липецкой областях.

"От республики будет оператор для реализации проекта. Мы планируем комплексный подход по строительству индивидуального жилья, это типовые проекты, единая архитектура, благоустройство улиц и общественных территорий, строительство сетей и дорог одновременно со строительством жилья. Тем самым будем стимулировать индивидуальное жилищное строительство", - сообщил Ковшов.

Властям региона предстоит назначить оператора и определить место строительства. По данным Госкомитета, две трети объема ввода жилья в республике приходится на индивидуальное строительство.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.

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