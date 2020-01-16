На Камчатке одобрили первые заявки на льготную ипотеку со ставкой в 2%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Первые заявки по программе "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2% одобрены в Камчатском агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела ипотечного кредитования финансовой организации Жанна Горбоконенко.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%.

"Люди активно звонят, интересуются условиями льготной ипотеки. Только у нас количество звонков в день достигает 10, в других кредитных учреждениях, думаю, не меньше. Мы пока одобрили четыре заявки по программе "Дальневосточная ипотека", в работе - пятая. Случаев отказа в предоставлении кредита по этой программе у нас пока не было: люди все-таки сначала внимательно консультируются с нами по всем условиям и только потом приносят свои документы", - сказала Горбоконенко.

Она добавила, что предварительную оценку по возможному количеству выданных в 2020 году льготных кредитов финансовая организация не проводила. По словам Горбоконенко, все заявители, подходящие по условиям для участия в программе "Дальневосточная ипотека", смогут получить в их финансовой организации займ на приобретение жилья по существенно сниженной ставке.

По информации Камчатского агентства по ипотечному жилищному кредитованию, сегодня все представительства федеральных банков в Камчатском крае осуществляют выдачу займов по программе "Дальневосточная ипотека". Всего же на полуострове работают десять таких представительств.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.