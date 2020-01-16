Федеральный центр поможет Камчатке со строительством жилья для льготной ипотеки

Регион испытывает некоторые трудности с реализацией программы льготной ипотеки. Основная сложность - высокая стоимость строительства коммерческого жилья на полуострове. По словам Илюхина, цена новых домов на Камчатке на 30-36% выше по сравнению с другими регионами. Это связано с повышенной сейсмичностью полуострова, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники.

"Мы обсудили ситуацию со строительством нового жилья на встрече с и.о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, и Александр Александрович заверил меня, что федеральные власти будут нас поддерживать и помогать нам. Тем более, что сейчас при Минвостокразвития запускается проектный офис по льготной ипотеке, в рамках которого будем обсуждать и решать проблемы", - сказал Илюхин.

Он добавил, что региональному Минстрою уже даны поручения актуализировать перечень жилых помещений, готовых к реализации по программе "Дальневосточная ипотека". На сегодня это около 50 квартир. Кроме того, глава Камчатки уверен, что программа льготной ипотеки не только дает молодежи возможность приобретения доступного жилья, но и является очень серьезным стимулом для развития строительной отрасли края.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%.

Ранее сообщалось, что на Камчатке появились первые одобренные заявки на получение займа по льготной ставке. Сегодня на территории края работают 10 банков, которые принимают участие в реализации программы "Дальневосточная ипотека".