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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Темпы привлечения застройщиками проектного финансирования превзошли ожидания ЦБ

Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова отметила, что российские застройщики привлекли 900 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Темпы, которыми застройщики привлекают банковские кредиты на строительство жилья в рамках новой схемы финансирования долевого строительства, превзошли ожидания Банка России, сообщила в четверг заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

"Темпы роста перехода проектного финансирования превзошли наши ожидания. За эти шесть с небольшим месяцев возросла интенсивность подачи заявок от застройщиков в банки", - сказала она в ходе дискуссии "Жилищный рынок. Тенденции развития" на полях Гайдаровского форума.

Полякова отметила, что российские застройщики привлекли 900 млрд рублей в рамках проектного финансирования долевого строительства. "Около 30% [проектов строительства жилья] или уже финансируются, или планируются к финансированию [по новой схеме]", - добавила она. При этом в российских банках уже открыто около 43 тыс. счетов эскроу, на которых хранятся средства дольщиков.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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