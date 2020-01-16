В Мурманске в 2021 году начнется реновация жилого квартала

ТАСС, 16 января. Проект реновации жилого района Больничный городок в Мурманске начнется в 2021 году, это позволит расселить жильцов деревянного фонда, сообщил ТАСС в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы приняли решение не расширять город, а реновировать так называемый район Больничный [городок] - понятно, что он будет по-другому называться. Там стоят деревянные дома, людей из которых обещали переселить еще много лет назад. В этом году уже начинается строительство домов в другом месте города для того, чтобы переселить первых жильцов, с 2021 года пойдет жилищное строительство [в самом жилом районе]", - сказал Чибис.

По прогнозам властей, на строительство нового квартала на месте старого выйдет крупный федеральный застройщик. Правительство области в лице Корпорации развития региона готово взять на себя роль девелопера в проекте и подготовить всю инфраструктуру для будущих новостроек.

"Это абсолютно окупаемый инвестпроект, мы туда сконцентрируем всю государственную поддержку, и для того, чтобы снять риски частных компаний, региональная Корпорация развития выступит в качестве девелопера, который обеспечит подготовку инфраструктуры, градостроительной документации и так далее", - сказал Чибис.

Как рассказали ТАСС в областном правительстве, проект комплексной застройки района Больничный городок предполагает строительство 200 тыс. кв. м жилья для расселения 4 тыс. семей. До 30% площадей предоставят для людей, проживающих в аварийных домах, еще 30% отдадут в свободную продажу и под коммерческую аренду. Оставшиеся квартиры планируется поделить между льготниками и сдать в некоммерческую аренду.