"Известия": треть жалоб на ЖКУ связана с качеством содержания и ремонта жилых домов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Претензии к качеству содержания и ремонта домов, а также недовольство работой управляющих компаний составляют треть жалоб на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора НП "ЖКХ Контроль" Светлану Разворотневу.

"Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой - в капитализме", - приводит ее слова газета.

По информации издания, доля жалоб на ремонт и обслуживание домов в прошлом году составила 19%. По подсчетам НП "ЖКХ Контроль", таких жалоб за год было подано жителями порядка 40 тыс.