Жители на ООПТ могут получить возможность приватизировать свои участки уже в 2020 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Закон, предоставляющий право приватизировать земельные участки, строить объекты индивидуального жилищного строительства и заниматься садоводством на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), могут принять в 2020 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова, отметив, что речь идет о населенных пунктах, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В пятницу в Совете Федерации прошло совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков. В частности, планируется разрешить предоставлять земельные участки гражданам для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства. Кроме того, планируется отменить запрет на приобретение таких участков. Члены рабочей группы договорились рассмотреть все замечания и через три недели внести законопроект на рассмотрение Госдумы.

"Мы настроились с Юрием Леонидовичем Воробьевым (заместителем председателя Совета Федерации - прим. ТАСС) в этом году принять этот законопроект. Самое главное, что мы закладываем в этот законопроект, - это возможность жителям спокойно ремонтировать, брать землю в аренду на те же 49 лет и строить там детские сады, объекты индивидуального жилищного строительства при условии, что населенный пункт находится в границах ООПТ и границы населенного пункта определены и занесены в ЕГРН. Только при этом условии", - сообщила собеседница агентства.

По словам Пановой, одним из первых шагов в случае принятия закона будет определение муниципалитетами этих границ. "Мы действительно хотим решить эту проблему. Сейчас очень много в министерстве обращений по индивидуальному жилищному строительству. Муниципалитеты также обращаются по поводу строительства социальных объектов: школы, детские сады. Деньги выделяются им в том числе в рамках нацпроектов, но они не могут ими воспользоваться", - пояснила она.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов считает, что в приоритете должен быть баланс между защитой уникальной природы и комфортом граждан, проживающих на ООПТ. "Самый сложный вопрос - как сделать так, чтобы в ходе расширения прав граждан у нас не появилось расширения жилых или промышленных зон на территориях национальных парков", - отметил он на совещании.

В ведении Минприроды России находится 226 ООПТ, 78 были внесены в ЕГРН в 2019 году. На данный момент в границах федеральных ООПТ живут около двух миллионов человек, это порядка 700 населенных пунктов. В основном это жители Северо-Запада, центральной России и Байкальской территории. Сейчас они должны согласовывать любое строительство (вплоть до пристройки и гаража) с федеральными чиновниками и не могут приватизировать участки, на которых располагается жилье.