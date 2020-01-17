Собянин утвердил проект планировки территорий на северо-востоке Москвы в рамках реновации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории микрорайонов 10 и 13 Бабушкинского района в рамках реализации программы реновации жилищного фонда города. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 10, 13 Бабушкинского района города Москвы <…> Проект планировки территории подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее - Программа реновации)", - говорится в документе.

Уточняется, что площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 48,0 га, она ограничена с северо-востока - Осташковской улицей; с юго-востока - улицей Летчика Бабушкина; с юго-запада - улицей Менжинского; с северо-запада - Староватутинским проездом, Енисейской улицей. В этих микрорайонах расположены многоквартирные дома, учебно-воспитательные, административно-деловые и торгово-бытовые объекты, а также производственные-складские и жилищно-коммунальные объекты.

Согласно проекту планировки, предстоит снос 23 многоквартирных домов общей площадью 78,55 тыс. кв. м, а также обособленных нежилых строений площадью 2,75 тыс. кв. м и строительство вместо них 287,65 тыс. кв. м жилья с подземными парковками и 19,48 тыс. кв. м отдельно стоящих зданий нежилого назначения. Кроме того, ожидается, что в рамках планировки предлагается также реконструкция с отселением двух многоквартирных домов с перепрофилированием их под объекты социально-общественного назначения суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 4,92 тыс. кв. м.

"На первом этапе реализации предусматривается снос в установленном законом порядке трех многоквартирных домов, расположенных по адресам: Осташковская улица, дом 9, корпус 2; Осташковская улица, дом 9, корпус 3; Осташковская улица, дом 9, корпус 4, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 12,78 тыс. кв. м", - добавляется в документе.

В ходе второго этапа планируется снос 20 домов на улицах Осташковская, Летчика Бабушкина и Менжинского. Общая площадь сносимых зданий составляет 65,77 тыс. кв. м.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.