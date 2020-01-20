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В Альфа-банке прокомментировали предложение запретить комиссию при платежах за ЖКУ

В банке уточнили, что большинство кредитных организаций с развитыми цифровыми каналами обслуживания уже не взимают такие комиссии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Запрет для банков на дополнительные комиссии при платежах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не повлияет существенно на рынок, поскольку большинство кредитных организаций с развитыми цифровыми каналами обслуживания уже их не взимают. Такое мнение выразили ТАСС в пресс-службе Альфа-банка.

Газета "Известия" сообщила со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергея Неверова, что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги. По данным газеты, сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан РФ независимо от способа совершения платежа.

"Большинство банков с развитыми цифровыми каналами обслуживания также не взимают комиссию при оплате повседневных услуг, к которым относится и оплата за ЖКХ. Поэтому данная инициатива значительного влияния на рынок не окажет", - сказали в пресс-службе.

При этом в ответе пресс-службы отмечается, что Альфа-банк не удерживает комиссию за оплату ЖКУ в дистанционных каналах, за исключением нескольких архивных пакетов услуг.

В банке "Санкт-Петербург" ТАСС сообщили, что такая инициатива уже реализована кредитной организацией и более 96% от всех платежей за ЖКУ в банке осуществляются без комиссии посредством удаленных каналов обслуживания.

"Банк "Санкт-Петербург" фактически уже реализовал инициативу законодателей и уже несколько лет создает инфраструктуру оплаты за услуги ЖКХ без комиссии с клиентов - физических лиц. Почти все организации категории, расположенные в регионах присутствия банка, доступны для оплаты в удаленных каналах обслуживания без комиссии, и уже сейчас в них совершается более 96% от всех операций оплаты услуг ЖКХ среди клиентов банка", - сообщил ТАСС вице-президент - директор департамента продуктов банка Дмитрий Алексеев, добавив, что данные условия одинаковы для всех типов клиентов и не зависят от типа карточного продукта.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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