{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил график выдачи сертификатов на жилье в 2020 году

Планируется выдать 6526 государственных жилищных сертификатов на 16,13 млрд рублей в сумме

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в 2020 году. Распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"В 2020 году планируется выдать 6526 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 16,13 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, подготовленному Минстроем РФ, сертификаты могут получить военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф. Также жилье предполагается выделить выезжающим из районов Крайнего Севера и вынужденным переселенцам, в том числе с территории комплекса "Байконур".

Жилищные сертификаты выпускаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Программа предоставления жилищных сертификатов реализуется с 1997 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Банк ДОМ.РФ выдал проектное финансирование застройщику в Перми по программе поддержки МСП
Застройщику открыта кредитная линия на сумму 653 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС