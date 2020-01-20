Кабмин утвердил график выдачи сертификатов на жилье в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в 2020 году. Распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"В 2020 году планируется выдать 6526 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 16,13 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, подготовленному Минстроем РФ, сертификаты могут получить военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф. Также жилье предполагается выделить выезжающим из районов Крайнего Севера и вынужденным переселенцам, в том числе с территории комплекса "Байконур".

Жилищные сертификаты выпускаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Программа предоставления жилищных сертификатов реализуется с 1997 года.