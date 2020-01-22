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На базе Минвостокразвития создана рабочая группа для контроля работы по льготной ипотеке

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что сейчас тот этап времени, когда налаживать механизм необходимо практически в ручном режиме

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Рабочая группа, которая будет координировать и контролировать работу по льготной ипотеке под 2% для дальневосточников, создана на базе Минвостокразвития. Об этом сообщил глава министерства Александр Козлов, сохранивший пост в новом составе кабмина.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Сейчас тот этап времени, когда необходимо практически в ручном режиме налаживать механизм. Например, необоснованный рост стоимости жилья. На площадке Минвостокразвития создана межведомственная рабочая группа, которая в ежедневном режиме будет контролировать и координировать ситуацию: помогать региональным властям, направлять кредитные организации, работать со строительными компаниями", - сказал Козлов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

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Россия
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