Фонд ЖКХ связал высокие требования к содержанию домов с ростом собираемости платежей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Высокие требования, которые жильцы предъявляют к содержанию домов и проведению их капитального ремонта, связаны с ростом собираемости платежей за коммунальные услуги и в фонды капремонта. Такое мнение высказали в среду ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Газета "Известия", ссылаясь на данные некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", ранее сообщила, что состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках.

"Собираемость платежей за коммунальные услуги и в фонды капремонта растет. Соответственно, граждане предъявляют все более высокие требования и к управляющим компаниям относительно текущего содержания домов, и к фондам капремонта относительно улучшения технического состояния домов при проведении их капремонта", - сказали в пресс-службе фонда.

При этом темпы проведения капремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и, главное, ожиданиям людей, отметили в Фонде ЖКХ. В пресс-службе подчеркнули, что особо остро стоит вопрос относительно домов, находящихся "в ограниченно работоспособном состоянии", но не признанных аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт в которых является экономически неоправданным.

"Управляющие компании, как правило, не хотят обслуживать эти дома, так как утвержденные тарифы на коммунальные услуги не покрывают расходы на поддержание их в нормативном состоянии, в связи с чем требуется поддержка со стороны регионального или муниципального бюджетов", - пояснили в пресс-службе.