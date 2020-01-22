Липецкая область представит на всероссийском конкурсе проекты благоустройства пяти городов

ЛИПЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Проекты благоустройства пяти городов представит Липецкая область на всероссийском конкурсе "Малые исторические города". Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги заседания межведомственной комиссии по данному вопросу.

"Елец, Задонск, Грязи, Данков и Чаплыгин примут участие в конкурсе, они представили проекты благоустройства своих общественных территорий", - сказал он, отметив, что всего от области на участие во всероссийском смотре претендовали семь городов. Однако по результатам рассмотрения заявок два города выбыли из числа претендентов на местном этапе конкурса.

Таким образом, продолжил Артамонов, в номинации "исторические поселения" Липецкую область представит Елец с проектом благоустройства расположенного в центре города сквера имени Бунина и сквера имени Соломенцева. В категории "малые города" решено направить проекты благоустройства сквера Победы в Задонске, набережных рек Дон и Матыра в Данкове и Грязях, благоустройства улиц и площади Советская в Чаплыгине.

"Победившие в конкурсе проекты будут реализованы в течение 2021-2022 годов", - напомнил Артамонов. Он также подчеркнул, что целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательности городских пространств, сохранение уникальных объектов исторического наследия.

"В работе по благоустройству необходимо учитывать мнение людей, живущих в этих городах, все предложения по обновлению наших населенных пунктов должны быть функциональными и красивыми", - сказал Артамонов, обращаясь к участникам заседания. Он также потребовал, чтобы концепция и архитектурно-планировочные решения отвечали современным урбанистическим тенденциям.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сослались на информацию Минстроя России, согласно которой по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей: 20 - в категории "исторические поселения", 60 - в категории "малые города". Итоги смотра планируется подвести к 1 марта. Призовой фонд смотра составляет от 50 млн до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.