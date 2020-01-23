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Фонд ЖКХ рассказал, зачем нужны допсредства, которые он запросит у кабмина

Они понадобятся на расселение аварийного жилья, не вошедшего в нацпроект

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дополнительное финансирование, которое будет просить у правительства Фонд содействия реформированию ЖКХ, необходимо для расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, которое не вошло в нацпроект, сообщила ТАСС в четверг пресс-служба фонда.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее сообщил, что фонд готовит предложение в правительство России по выделению дополнительных средств для реализации программы расселения из аварийного жилья.

"При определении величины дополнительных средств, необходимых для расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, планируется учитывать сложившиеся цены на строительство нового жилья в различных регионах РФ и их прогноз на ближайшие годы, возможности региональных и муниципальных бюджетов по софинансированию программ, эффективность новых механизмов расселения аварийного жилья, в том числе с точки зрения привлечения внебюджетного финансирования; производственные возможности строительной индустрии, а также иные показатели. Такой многофакторный анализ в настоящее время проводится в каждом из регионов страны", - сообщили в пресс-службе.

В программу нацпроекта "Жилье и городская среда" вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Так, к концу 2024 года необходимо расселить 9,54 млн кв. м жилья, на что предусмотрено 507,17 млрд рублей. При этом, согласно нацпроекту, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

По данным пресс-службы, в 2017-2018 годы и девять месяцев 2019 года признаны аварийными еще 6,47 млн кв. м, причем этот процесс продолжается. В соответствии с прогнозом Фонда ЖКХ, с 2020 по 2024 год еще 10 млн кв. м жилья будут признаны аварийными.

"При формировании предложений специалисты Фонда ЖКХ исходят из данных фактов и прогнозов, а также учитывают, что многие регионы страны не только планируют завершить действующие программы переселения граждан из аварийного жилья досрочно, но и активно реализуют собственные региональные программы расселения аварийного жилья", - отметили в пресс-службе.

Результат прошлого года

Согласно задачам нацпроекта, в 2019 году необходимо было расселить 141 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают 8,2 тыс. человек. Однако показатели были перевыполнены более чем в четыре раза. По данным Фонда ЖКХ, в рамках нацпроекта за год было переселено 37,04 тыс. человек из 620,61 тыс. кв. м аварийного жилья.

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