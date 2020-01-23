Господдержка сэкономит семьям с детьми 2 млн рублей при покупке жилья в ипотеку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Семьи с двумя детьми могут сэкономить более 2 млн рублей при покупке жилья с ипотекой благодаря мерам государственной поддержки, что в среднем покроет более 40% их общих расходов на приобретение квартиры и уплату процентов по кредиту, сообщили в четверг в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

"Общая сумма помощи от действия различных государственных механизмов при приобретении семьей с двумя детьми средней квартиры составляет до 2,1 млн рублей, в том числе: 400 тыс. рублей - вычет из НДФЛ при его использовании обоими родителями, 616 тыс. рублей - сумма материнского капитала при рождении второго ребенка, 991 тыс. рублей - экономия на платежах по ипотечному кредиту, 136 тыс. рублей - вычет из НДФЛ по процентам по ипотеке", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Аналитическом центре, для расчета брались средние по рынку показатели: площадь квартиры - 54 кв. м, стоимость 1 кв. м - 57 тыс. рублей (медианная стоимость в новостройке за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга), первоначальный взнос - 20%. Стоимость квартиры, таким образом, составит 3,08 млн рублей, а первоначальный взнос - 615,6 тыс. рублей.

Расчеты аналитиков

Благодаря программе материнского капитала, которая будет расширена по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, семьи с одним ребенком получат 466 тыс. рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Эти деньги семья сможет использовать как первоначальный взнос по ипотечному кредиту.

При покупке недвижимости также можно воспользоваться налоговым вычетом - будет возвращено 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн рублей на человека (260 тыс. рублей). Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность, поэтому в расчете эта сумма составляет 400 тыс. рублей.

Кроме того, благодаря программе субсидирования ипотеки семьи с двумя и более детьми, родившимися с 2018 по 2022 год, могут снизить ставку до 6%, а ведущие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5% (ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ).

"Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет находиться на уровне 25 тыс. рублей, а в рамках программы "семейной ипотеки" платеж снижается на 5,5 тыс. - до 19,5 тыс. рублей. Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним налоговым вычетом, который распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 млн рублей. Для двух супругов при взятых средних показателях это еще 136 тыс. рублей.

Поддержка многодетных семей

Если же в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тыс. рублей на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки в таком случае возрастает до более чем 2,6 млн рублей, подчеркнули в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

Льготное ипотечное кредитование для семей с детьми входит в национальный проект "Демография", который рассчитан до 2024 года.