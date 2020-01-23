Число открытых эскроу-счетов в декабре выросло до 44 тыс.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Количество открытых счетов эскроу в рамках проектного финансирования жилищного строительства в декабре 2019 года выросло почти на 25% - до более 44 тыс. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Почти на 30% - до 148 млрд рублей - увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на эскроу-счетах.

Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, в декабре выросло с 653 до 788, а их сумма - с 796 млрд до 922 млрд рублей.

По данным регулятора, на 1 января 2020 года по новой схеме финансирования строительства жилья реализуется более 1,1 тыс. проектов в 71 регионе.

Переход жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.