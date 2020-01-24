{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Курилах построят жилье для пострадавших от Шикотанского землетрясения 1994 года

Власти региона планируют ввести в эксплуатацию в этом году 6,5 тыс. кв. м жилья
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году построить и ввести в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. м жилья на Курильских островах (Сахалинская область). В первую очередь оно рассчитано на пострадавших при Шикотанском землетрясении 1994 года, сообщил в пятницу ТАСС представитель правительства региона.

Строительство новых домов будет вестись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Курил и станет одним из ключевых ее направлений. Сейчас на островах наблюдается острая нехватка жилья для расселения пострадавших от произошедшего в 1994 году землетрясения, которые по настоящее время проживают во временных сооружениях. Помимо этого, в новых квартирах на Курилах нуждаются жители ветхих и аварийных домов, а также приезжающие специалисты. Ранее сообщалось, что в рамках ФЦП в 2020 году на развитие Курил направят 5,9 млрд рублей, почти все средства пойдут из бюджета Сахалинской области и только 1,3 млрд рублей - из федерального. Сколько средств заложено на строительство жилья, не уточняется. Еще 1,5 млрд рублей в этом году регион направит на развитие Курил по областной госпрограмме.

"До конца года планируется построить и ввести 2,5 тыс. кв. м жилья на Кунашире, 2 тыс. кв. м на Шикотане, 2 тыс. кв. м на Итурупе. Всего организовано строительство более чем на полутора десятках площадок на территории островов. Построенные дома будут отданы на расселение жителей временных сооружений, в которых люди находятся после землетрясения 1994 года", - сообщил собеседник агентства и добавил, что также в новые дома заселят жителей ветхого и аварийного жилья. Количество пострадавших от землетрясения человек, которые сейчас нуждаются в жилье, пока не уточняется.

По информации областных властей, сейчас на Курилах также строится большое количество арендного жилья. В 2020 году для этих целей на островах планируется ввести в эксплуатацию 5,4 тыс. кв. м. На предоставление квартир смогут рассчитывать приезжающие специалисты-бюджетники, служащие силовых ведомств и специалисты, привлекаемые для реализации крупных инвестиционных проектов.

По словам мэра Южно-Курильского городского округа на Кунашире Вячеслава Власенко, в декабре на острове успели ввести в эксплуатацию восемь новых многоквартирных домов. 30 квартир в них в феврале передадут медикам, остальные для участников кадровых программ и переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Еще шесть домов построили на Шикотане, часть квартир там также будет передана на расселение аварийного жилфонда. "У нас строится не только жилье, но и дома культуры, школы, острова развиваются, благодаря программам. У нас есть сейчас проблема отсутствия [строительных] материалов, приходится завозить, а это в два раза дороже. Необходимо развивать здесь [на Курилах] это направление. Сейчас губернатор [Сахалинской области Валерий Лимаренко] дал поручение разработать строительство модульных домов, которые будут проектироваться и строиться на Сахалине, к нам будут доставляться блоками и у нас собираться. На это направление будем рассчитывать и смотреть, как будем двигаться дальше", - прокомментировал ТАСС глава муниципалитета.

В конце декабря 2019 года Валерий Лимаренко заявлял, что планирует создать на Сахалине завод по производству модульно-каркасных блоков для строительства объектов разного назначения в селах. Благодаря этому удастся добиться снижения стоимости на жилье, а также в короткие сроки возводить социально значимые объекты. Этот масштабный проект вошел в пятилетнюю инвестиционную программу региона, которая будет представлена в Минфине РФ 10 февраля.

Программы развития Курил

ФЦП социально-экономического развития Курил утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и соцсферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Программа рассчитана до 2025 года, финансирование - за счет средств областного и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Сахалинская госпрограмма развития Курил действует с 2016 года, у нее те же цели, что и у ФЦП, но на региональном уровне.

Из 56 Курильских островов население есть только на четырех: Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. В 2020 году на них планируются к реализации по четырем направлениям 32 мероприятия в рамках ФЦП и 21 - по областной госпрограмме. Первое направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского пассажирского и грузового сообщения между Курилами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Второе подразумевает создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования их природного потенциала и продвижения инноваций. Кроме того, большое внимание будет уделено обеспечению жителей островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности. Четвертым направлением станет формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала.

Шикотанское землетрясение 1994 года

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,1 и интенсивностью в 8-9 баллов произошло на южных Курилах (острова Итуруп, Шикотан и Кунашир) 4 октября 1994 года. Эпицентр располагался восточнее острова Шикотан.

Земелетрясение привело к большим разрушениям, человеческим жертвам, а также стало причиной мощного цунами, которое нанесло значительный ущерб объектам береговой линии островов. В зоне бедствия оказались около 22,5 тыс. человек. Полностью или частично были разрушены 377 жилых дома, без крова остались 7,7 тыс. человек. Кроме того, землетрясение разрушило более 7,7 объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта, многие из которых восстановить не удалось.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
"Известия": цены на аренду жилья могут вырасти на 10%
В крупных городах цены могут увеличиться на 15%, сообщают опрошенные изданием эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС