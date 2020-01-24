На Курилах построят жилье для пострадавших от Шикотанского землетрясения 1994 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году построить и ввести в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. м жилья на Курильских островах (Сахалинская область). В первую очередь оно рассчитано на пострадавших при Шикотанском землетрясении 1994 года, сообщил в пятницу ТАСС представитель правительства региона.

Строительство новых домов будет вестись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Курил и станет одним из ключевых ее направлений. Сейчас на островах наблюдается острая нехватка жилья для расселения пострадавших от произошедшего в 1994 году землетрясения, которые по настоящее время проживают во временных сооружениях. Помимо этого, в новых квартирах на Курилах нуждаются жители ветхих и аварийных домов, а также приезжающие специалисты. Ранее сообщалось, что в рамках ФЦП в 2020 году на развитие Курил направят 5,9 млрд рублей, почти все средства пойдут из бюджета Сахалинской области и только 1,3 млрд рублей - из федерального. Сколько средств заложено на строительство жилья, не уточняется. Еще 1,5 млрд рублей в этом году регион направит на развитие Курил по областной госпрограмме.

"До конца года планируется построить и ввести 2,5 тыс. кв. м жилья на Кунашире, 2 тыс. кв. м на Шикотане, 2 тыс. кв. м на Итурупе. Всего организовано строительство более чем на полутора десятках площадок на территории островов. Построенные дома будут отданы на расселение жителей временных сооружений, в которых люди находятся после землетрясения 1994 года", - сообщил собеседник агентства и добавил, что также в новые дома заселят жителей ветхого и аварийного жилья. Количество пострадавших от землетрясения человек, которые сейчас нуждаются в жилье, пока не уточняется.

По информации областных властей, сейчас на Курилах также строится большое количество арендного жилья. В 2020 году для этих целей на островах планируется ввести в эксплуатацию 5,4 тыс. кв. м. На предоставление квартир смогут рассчитывать приезжающие специалисты-бюджетники, служащие силовых ведомств и специалисты, привлекаемые для реализации крупных инвестиционных проектов.

По словам мэра Южно-Курильского городского округа на Кунашире Вячеслава Власенко, в декабре на острове успели ввести в эксплуатацию восемь новых многоквартирных домов. 30 квартир в них в феврале передадут медикам, остальные для участников кадровых программ и переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Еще шесть домов построили на Шикотане, часть квартир там также будет передана на расселение аварийного жилфонда. "У нас строится не только жилье, но и дома культуры, школы, острова развиваются, благодаря программам. У нас есть сейчас проблема отсутствия [строительных] материалов, приходится завозить, а это в два раза дороже. Необходимо развивать здесь [на Курилах] это направление. Сейчас губернатор [Сахалинской области Валерий Лимаренко] дал поручение разработать строительство модульных домов, которые будут проектироваться и строиться на Сахалине, к нам будут доставляться блоками и у нас собираться. На это направление будем рассчитывать и смотреть, как будем двигаться дальше", - прокомментировал ТАСС глава муниципалитета.

В конце декабря 2019 года Валерий Лимаренко заявлял, что планирует создать на Сахалине завод по производству модульно-каркасных блоков для строительства объектов разного назначения в селах. Благодаря этому удастся добиться снижения стоимости на жилье, а также в короткие сроки возводить социально значимые объекты. Этот масштабный проект вошел в пятилетнюю инвестиционную программу региона, которая будет представлена в Минфине РФ 10 февраля.

Программы развития Курил

ФЦП социально-экономического развития Курил утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и соцсферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Программа рассчитана до 2025 года, финансирование - за счет средств областного и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Сахалинская госпрограмма развития Курил действует с 2016 года, у нее те же цели, что и у ФЦП, но на региональном уровне.

Из 56 Курильских островов население есть только на четырех: Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. В 2020 году на них планируются к реализации по четырем направлениям 32 мероприятия в рамках ФЦП и 21 - по областной госпрограмме. Первое направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского пассажирского и грузового сообщения между Курилами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Второе подразумевает создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования их природного потенциала и продвижения инноваций. Кроме того, большое внимание будет уделено обеспечению жителей островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности. Четвертым направлением станет формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала.

Шикотанское землетрясение 1994 года

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,1 и интенсивностью в 8-9 баллов произошло на южных Курилах (острова Итуруп, Шикотан и Кунашир) 4 октября 1994 года. Эпицентр располагался восточнее острова Шикотан.

Земелетрясение привело к большим разрушениям, человеческим жертвам, а также стало причиной мощного цунами, которое нанесло значительный ущерб объектам береговой линии островов. В зоне бедствия оказались около 22,5 тыс. человек. Полностью или частично были разрушены 377 жилых дома, без крова остались 7,7 тыс. человек. Кроме того, землетрясение разрушило более 7,7 объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта, многие из которых восстановить не удалось.