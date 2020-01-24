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Единороссы предложат увеличить финансирование программы улучшения жилья для молодых семей

В партии отметили, что эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Единая Россия" предложит увеличить финансирование из федерального бюджета программы улучшения жилья для молодых семей. Такое решение, как сообщает в пятницу пресс-служба партии, было принято на заседании рабочей группы генсовета партии по поддержке молодежных инициатив.

"Единая Россия" направит в Министерство финансов России и Министерство строительства и ЖКХ России предложение об увеличении финансирования из федерального бюджета программы улучшения жилья для молодых семей", - отметили в пресс-службе.

По мнению сопредседателя рабочей группы, заместителя секретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, слова которого приводит пресс-служба, "необходимо обратиться в правительство, чтобы попросить увеличить финансирование программы по льготному ипотечному кредитованию молодых семей". "Эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35. В этот период подавляющее количество молодых людей создают семьи, у них появляются дети, возникает необходимость в жилье. И наша задача - помочь молодым семьям получить жилье, льготную ипотеку", - отметил Ревенко.

Он считает, что необходимо обратить внимание правительства на то, что "сейчас существуют очереди, молодые семьи в массе своей не могут получить эти деньги".

Ревенко отметил, что изначально было предложено расширить возрастные границы в программе, но рабочая группа в ходе дискуссии выработала иное предложение. "Мы пришли к выводу, что рамки расширять не надо. Ни к чему хорошему это не приведет, а только увеличит очередь, а корень проблемы заключается в недостаточном финансировании. Мы не собираемся замалчивать эту тему, поэтому мы открыто обращаемся в кабмин, чтобы они увеличили финансирование программы", - добавил он.

По итогам заседания рабочей группы была принята резолюция, в которую также вошло обращение в президиум генсовета партии с просьбой совместно с профильными органами исполнительной власти "организовать конкурсы проектов по благоустройству малых городов и сел среди творческой молодежи". "Для реализации положений резолюции сформированы отдельные проектные команды", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Россия"Единая Россия"Ревенко, Евгений Васильевич
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