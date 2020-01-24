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Агентство НКР присвоило Банку ДОМ.РФ кредитный рейтинг на уровне "АА-"

НКР прогнозирует укрепление рыночных позиций банка и отмечает, что в среднесрочной перспективе банк сохранит высокую достаточность капитала

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кредитное рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило Банку ДОМ.РФ кредитный рейтинг на уровне "АА-" со стабильным прогнозом, сообщается в пятницу на сайте рейтингового агентства.

НКР прогнозирует укрепление рыночных позиций банка и отмечает, что в среднесрочной перспективе банк сохранит высокую достаточность капитала, диверсифицированное фондирование и устойчивую ликвидную позицию.

Как считают эксперты рейтингового агентства, показатели качества кредитного портфеля в 2020 году останутся достаточно хорошими. Склонность банка к риску в настоящее время оценивается как относительно низкая, при этом агентство считает, что она повысится в связи с плановым значительным ростом проектного финансирования застройщиков.

"Рейтинговое агентство НКР впервые присвоило рейтинг Банку ДОМ.РФ. Высокий рейтинг со стабильным прогнозом - это еще одно подтверждение состоятельности бизнес-модели Банка ДОМ.РФ как опорной кредитной организации в жилищном строительстве. В 2019 году Банк ДОМ.РФ благодаря поддержке правительства РФ досрочно завершил процедуру финансового оздоровления. На сегодняшний день банк открыл застройщикам кредитные линии на проекты общей площадью более 8,1 млн кв. м", - сказал председатель правления банка Артем Федорко, чьи слова приводит пресс-служба кредитной организации.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 100,1 млрд руб. Кредитная организация входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков.

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