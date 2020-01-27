ВТБ оценивает выдачу льготной ипотеки в ДФО до 20 млрд рублей ежегодно

ТАСС, 27 января. ВТБ ожидает, что объемы ежегодного кредитования банка в рамках программы дальневосточной ипотеки могут достигать 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе банка.

"Объем выдач ипотечных кредитов ВТБ на Дальнем Востоке ежегодно составляет порядка 23 млрд рублей. Наряду с этим, выдачи жилищных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования, по нашим предварительным оценкам, могут составить до 20 млрд рублей в год", - рассказали в банке.

Там добавили, что востребованность объясняется специальными условиями - оформление жилищных кредитов в рамках госпрограмм в РФ впервые доступно под 2%.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.