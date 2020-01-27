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Девелопер "ПИК" стал партнером по застройке бывшего Тушинского аэродрома

Строительство первого совместного квартала ГК "ПИК" и ООО "Стадион "Спартак" начнется в феврале 2020 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" и девелопер проекта "Город на реке "Тушино-2018" - ООО "Стадион "Спартак" объявили о начале сотрудничества по совместному развитию территории бывшего аэрополя в Тушино, сообщила в понедельник пресс-служба "ПИК".

"ПИК", реализующий комплексные жилые проекты в Москве и регионах России, становится партнером масштабного проекта "Город на реке "Тушино-2018". При этом застройщиком по всем возводимым объектам в рамках проекта остается ООО "Стадион "Спартак", - говорится в сообщении.

Строительство первого совместного квартала - жилого проекта комфорт-класса Holland park - начнется в феврале 2020 года. "ПИК" будет осуществлять полный девелоперский цикл, включая проектирование, строительство и реализацию объектов недвижимости. Проектом предусмотрено строительство девяти жилых корпусов с подземным паркингом, а также объектов инфраструктуры.

ООО "Стадион "Спартак" построил и сдал в эксплуатацию первый и второй кварталы первой очереди проекта "Город на реке "Тушино-2018". Согласно информации на сайте застройщика, в настоящее время возводятся третий, четвертый, пятый и шестой кварталы второй очереди проекта. Всего в рамках проекта планируется построить около 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 7,2 млн кв. м.

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Россия
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