Эксперты: Москва стала самым невыгодным городом для сдачи жилья в аренду

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средняя доходность аренды квартиры по России в 2019 году составила 7,8%, при этом Москва стала самым невыгодным для этого городом из-за высокой стоимости жилья, говорится в распространенном во вторник исследовании компании ЦИАН.

"Наименьшую доходность получают рантье в Москве (5,5%), Казани (6,3%), Владивостоке (6,4%), Пензе (6,5%) и Сочи (6,6%). В этих городах рантье имеют пассивный доход, сопоставимый с процентами по банковским вкладам", - говорится в сообщении.

По данным компании, выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, где доходность в 2019 году достигла 10,6%, а также в Челябинске (9%), Новокузнецке (8,9%), Воронеже (8,9%) и Омске (8,9%).

При этом средняя доходность от сдачи квартир в аренду постепенно снижается из-за стабильного увеличения цен на жилье при одновременно невысоком росте арендной ставки, отметили аналитики ЦИАН. По их подсчетам, в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году - 8,1%, в 2019 году - 7,8%.

Ставка аренды в среднем по России в 2019 году увеличилась на 4,1% - до 21,5 тыс. рублей, тогда как средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 8,1% - до 3,46 млн рублей, отмечается в исследовании.

По подсчетам экспертов компании, дешевле всего аренда квартиры обойдется в Пензе - в среднем 12,3 тыс. рублей в месяц. Больше всего рантье зарабатывают в Москве - около 58,7 тыс. рублей в месяц.

Причины снижения доходности

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объяснил невысокий рост арендной ставки по сравнению с ценами на недвижимость снижением ипотечной ставки.

"Все больше потенциальных арендаторов переходят в категорию покупателей недвижимости. И в этом есть экономическая целесообразность: во многих регионах средняя ставка аренды сопоставима с ежемесячным ипотечным взносом. При сохранении тенденции к снижению ключевой ставки рост средней аренды будет ниже, чем средней стоимости жилья", - приводятся в сообщении слова Попова.

Однако на фоне планомерного снижения ключевой ставки падает доходность по банковским вкладам, поэтому сдавать квартиру становится выгоднее, чем держать деньги на депозите.

"Средняя доходность рантье оказывается на 1,95% выше, чем банковского вкладчика. В 2018 году разница была меньше 1,24%. Единственный город, в котором средняя ставка по вкладу (5,8%) выше доходности аренды (5,5%) - Москва", - отмечается в сообщении.

В рейтинге учитывались города с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Сочи, Севастополь и Симферополь, Московская и Ленинградская области. Эксперты подсчитали среднюю стоимость квартир на вторичном рынке и арендную ставку.