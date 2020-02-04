Хуснуллин проведет совещание по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ближайшее время проведет совещание по решению проблемных вопросов строительства объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя и реализации национальных проектов в этих регионах.

"Собираюсь в ближайшее время лично посетить регион и провести совещание по решению проблемных вопросов строительства объектов в рамках ФЦП и реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе", - написал Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что во вторник встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Развожаевым. "Проговорили проблемные вопросы по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития в Севастополе. Дал поручение проработать их Главгосэкспертизе и Минстрою России совместно с правительством Севастополя", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин, вошедший в новый состав правительства, курирует строительную отрасль, а также развитие Крыма и Калининградской области. ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.