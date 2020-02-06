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Выплаты на сумму более 370 млн рублей получили 180 обманутых дольщиков Приморья

В 2019 году в регионе также возобновили строительство 10 проблемных домов. Пять объектов ввели в эксплуатацию, благодаря чему квартиры получили свыше 500 человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Единовременные выплаты на общую сумму более 370 млн рублей из краевого бюджета получили в 2019 году 180 обманутых дольщиков в Приморье. Об этом сообщил в четверг на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края по итогам работы в 2019 году прокурор края Николай Пилипчук.

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"В минувшем году во взаимодействии с органами государственной власти региона активизирована работа по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. При непосредственном участии прокуратуры разработан и нормативно закреплен дополнительный механизм защиты пострадавших дольщиков в виде предоставления денежной компенсации за счет средств краевого бюджета. В результате 180 человек получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 370 млн рублей", - сообщил прокурор.

Он отметил, что в прошлом году удалось добиться возобновления строительства 10 проблемных домов, а после ввода в эксплуатацию пяти объектов квартиры получили более 500 человек. Однако, добавил Пилипчук, необходимы дополнительные меры для защиты прав граждан, вложивших средства в строительство 15 проблемных домов, а также для предупреждения появления новых объектов этой категории.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме, этот вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа в сентябре 2019 года. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. В 2019 году введено в строй пять проблемных домов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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