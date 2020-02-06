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Власти Башкирии планируют выдавать сельскую ипотеку по ставке 0,1%

Займ по такой ставке можно будет получить с конца февраля этого года

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Льготную ипотеку на покупку и строительство жилья в сельской местности в Башкирии под 0,1% начнут выдавать с конца февраля 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов во время всероссийского семинара-совещания "Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования" в Уфе.

"Мы только объявили [о прогамме льготной ипотеки], а заявки уже пошли. 16 банков на нашей территории будут участвовать, конечно, прежде всего, это Россельхозбанк. Если ключевую ставку закрывает (субсидирует банку) федеральный бюджет, то республика будет закрывать остаток до 0,1%", - сообщил Фазрахманов.

Планируется, что механизм субсидирования будет работать по принципу возмещения затрат получателю кредита. Займ по ставке в 0,1% можно будет получить с конца февраля этого года, уточнил Фазрахманов. Замминистра Оксана Лут добавила, что Минсельхоз России поддерживает эту инициативу. "Здорово, что у региона есть такая возможность и желание снижать еще ставку, конечно, людей надо привлечь и показать, что этот инструмент полезный и эффективный для них", - отметила она.

Механизм льготной сельской ипотеки под 3% годовых заработал в России с 1 января, объем ее финансирования из бюджета РФ в 2020 году составит 1 млрд рублей. Также у регионов есть возможность софинансирования предусмотренной ставки для ее снижения до 0,1%.

Всероссийский семинар-совещание "Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования" проводится в первый раз, в мероприятие в Уфе участвуют представители органов власти и сельского хозяйства Уральского и Приволжского федерального округов, всего более 500 человек.

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