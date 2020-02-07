Камчатка до конца года предоставит еще 61 квартиру для программы льготной ипотеки

ТАСС, 7 февраля. Власти Камчатского края для программы "Дальневосточная ипотека" предоставят еще 61 квартиру в строящемся доме в городе Елизово, сдать который планируют в декабре 2020 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства региона.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Эта мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь в регион, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"В конце 2020 года в Камчатском крае будет готова еще 61 квартира, которую можно приобрести в рамках программы "дальневосточная ипотека". ООО "Юсас-строй" планирует ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в городе Елизово", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость квадратного метра жилья в этом доме составит 90 тыс. рублей. В середине января власти Камчатского края заявили о готовности предоставить 50 квартир для начала реализации программы. В настоящее время под программу льготной ипотеки в крае выделено 20 квартир от трех застройщиков.

"В других городах Дальнего Востока сложился запас коммерческого жилья, которое не продавалось годами. Сейчас, когда в регионах начала работать программа "дальневосточная ипотека", эти квартиры стали активно приобретать. На Камчатке застройщики всегда руководствовались спросом населения, поэтому пустующее коммерческое жилье у нас пока в дефиците, но мы эту задачу будем решать, выход у нас один - строить, и делать это быстро", - приводятся в сообщении слова министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.

По данным властей, на территории Камчатского края действует 12 кредитных организаций, которые участвуют в программе "Дальневосточная ипотека". Они уже приняли 83 заявки, из них одобрены - 56.

О программе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку. По условиям, ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.