Глава МЭР объяснил причину задержки при строительстве зоопарка в Перми

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство нового зоопарка в Перми затянулось из-за неверной проектной документации, что повлекло за собой повреждение фундамента. Об этом в пятницу в прямом эфире Instagram сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, занимавший с 2017 года по 2020 год пост губернатора Пермского края.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018 года с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га, стоимость работ составляет более 1,8 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года, однако летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств, выделенных из бюджета на строительство нового зоопарка. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 млн рублей. Суд отправил в СИЗО на два месяца руководителя проекта строительства, сотрудника генерального подрядчика проекта - компании "РЖДстрой" Илью Козырева.

"Проектная документация была сделана без должных изысканий, фундамент "поплыл". Начали строить по документации, по которой нельзя было строить. Потеряли время, потеряли ожидания людей, сейчас придется укреплять [фундамент]", - сказал он.

Решетников добавил, что в итоге бюджет Пермского края не понесет ущерба. "Бюджету Пермского края ущерба не будет, потому что там подрядчик "РЖД Строй", мощная организация, за спиной которой РЖД. Даже если что-то не так, то коллеги довнесут деньги или на других стройках заработают, и довнесут [деньги в бюджет] Пермского края", - добавил он.

"РЖДстрой" - дочерняя компания Российских железных дорог (РЖД). В структуру общества входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями - строительно-монтажными поездами и строительными участками; три специализированных филиала, а также дирекция выделенных проектов.