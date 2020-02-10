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Больше всего квартир в ипотеку в столице в 2019 году приобрели в Новой Москве

В тройку лидеров также входят Южный и Юго-Восточный административные округа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 15 тыс. ипотечных сделок в столице зарегистрировано в 2019 году на территории Новой Москвы, это 17% от общего количества договоров, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Росреестра.

"Как и годом ранее, наибольшее число сделок заключено москвичами в отношении объектов, расположенных на территории Новой Москвы, - 17%. <…> ТиНАО уже традиционно лидирует и по числу оформленных договоров долевого участия (ДДУ) - в процентном соотношении от общего числа зарегистрированных в прошлом году ДДУ их доля превысила 30%. Лидирующее положение Новой Москвы как в ипотечном жилищном кредитовании, так и на первичном рынке недвижимости объясняется большой площадью так называемой комплексной застройки кварталов со всей необходимой социальной инфраструктурой", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В тройку лидеров также входят Южный и Юго-Восточный административные округа, в которых зарегистрировано 10,5 тыс. (12%) и 10,3 тыс. (11,5%) ипотечных договоров соответственно. По 10% оформлено в Северном (8,9 тыс.) и Западном административных округах (8,7 тыс.), еще 9% - на Северо-Востоке Москвы, где были зарегистрированы 8,2 тыс. договоров ипотечного кредитования.

Далее идут Северо-Западный (7,6 тыс. ипотечных сделок, 8,5%), Юго-Западный (7,4 тыс., 8%), Восточный (6,4 тыс., 7%) и Центральный (3,9 тыс., 4%) административные округа. Меньше всего ипотечных договоров (2%) москвичи оформили в Зеленограде - 2 тыс.

Ранее столичное управление Росреестра сообщало, что в 2019 году было зарегистрировано почти 90 тыс. сделок с ипотекой, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.

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