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В России в 2019 году расселили в шесть раз больше аварийного жилья, чем планировалось

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в 2020 году необходимо расселить 1 млн кв. м такого жилья

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 800 тысяч кв. м аварийного жилья удалось расселить в 2019 году, таким образом, целевой показатель был перевыполнен в шесть раз, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы перевыполнили показатели по 2019 году практически в шесть раз. Показатели, которые мы брали в рамках национального проекта, - это 140 тыс. кв. м, по факту получилось 800 тыс. Это говорит о том, что субъекты Российской Федерации сегодня активно двигаются в этом направлении", - приводятся слова Якушева в стенограмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Глава Минстроя отметил, что в 2020 году необходимо расселить 1 млн кв. м аварийного жилья. "Наша совместная работа с субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления (именно от их работы, работы этих команд зависит, насколько качественно у нас будет реализована эта программа; главный оператор у нас - это Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) говорит сегодня, что система в 2019 году проверена. Мы готовы сегодня выполнять более серьезные задачи: 2020, 2021-й и до 2024 года мы должны переселять более 1 млн кв. м [аварийного] жилья", - сказал он.

Якушев выразил уверенность, что показатели будут достигнуты.

О вводе жилья

Путин отметил, что Якушев был одним из участников дискуссий по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства. "В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определенные итоги", - обратился президент к Якушеву.

По словам министра, по итогам 2019 года падающая тенденция по вводу жилья в России была преодолена впервые с 2015 года - ввод составил 80,3 млн кв. м. При этом количество застройщиков, которые работают с банками по новой системе финансирования, растет. "За этот год мы создали систему, в этой системе мы сегодня четко видим каждый дом. Сегодня 9008 домов, которые строятся за счет денег граждан, - либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе. Из них 26 млн уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца 4 млн [кв. м] проектов перешло уже на новую систему", - сказал Якушев.

Он добавил, что по старым правилам в России достраивается 64 млн кв. м, эти дома сдаются достаточно быстро." Система, сформированная сегодня, с точки зрения законодательства совершенно верная. Поэтому нам необходимо в этом направлении продолжить работу", - подчеркнул министр.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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