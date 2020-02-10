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В Росреестре объяснили сбои в работе сайта профилактическими работами

В ведомстве отметили, что они проходили с 7 по 9 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов сайта Росреестра с 7 по 9 февраля были связаны с профилактическими работами, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что сайт Росреестра и его базы работают с сильными перебоями.

"В рамках проведения мероприятий по подготовке к переходу ФГИС ЕГРН на катастрофоустойчивую платформу Росреестром с 7 по 9 февраля проводились профилактические работы по расширению защищенных каналов связи между резервным и основным центрами обработки данных (ЦОД). В связи с этим в указанный период времени наблюдались сбои в сервисах официального сайта Росреестра", - рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодня работы завершены, системы мониторинга фиксируют стабильную работу систем и сервисов Росреестра, добавили в ведомстве.

Работы по созданию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости".

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