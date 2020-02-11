{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата проанализирует эффективность исполнения Росимуществом, Минэкономразвития и "ДОМ.РФ" плана приватизации на 2017-2019 годы, говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на текущий год.

Кроме того, ведомство проверит эффективность корпоративного управления в "Объединенной зерновой компании", "Совкомфлоте" и Росимуществе.

План приватизация госимущества на 2017-2019 годы предусматривал, в частности, снижение доли государства в "Алросе" (с 33% до 29%), "Совкомфлоте" (с 100% до 25% плюс одна акция) и ВТБ (с 60,9% до 25% плюс одна акция), а также полный выход РФ из капитала Новороссийского морского торгового порта и "Объединенной зерновой компании". Однако эти планы не были реализованы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о партнерстве в сфере строительства жилья
С российской стороны документ подписал замглавы Минстроя Никита Стасишин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС