Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата проанализирует эффективность исполнения Росимуществом, Минэкономразвития и "ДОМ.РФ" плана приватизации на 2017-2019 годы, говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на текущий год.

Кроме того, ведомство проверит эффективность корпоративного управления в "Объединенной зерновой компании", "Совкомфлоте" и Росимуществе.

План приватизация госимущества на 2017-2019 годы предусматривал, в частности, снижение доли государства в "Алросе" (с 33% до 29%), "Совкомфлоте" (с 100% до 25% плюс одна акция) и ВТБ (с 60,9% до 25% плюс одна акция), а также полный выход РФ из капитала Новороссийского морского торгового порта и "Объединенной зерновой компании". Однако эти планы не были реализованы.