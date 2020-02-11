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В Думу внесли законопроект о местах в очереди на жилье для военных при получении участка

В документе говорится, что получение земельного участка военнослужащими не служит основанием для их снятия с очереди на получение жилья

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому выделение военнослужащим земельных участков не будет считаться основанием для их снятия с очереди на получение жилья. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, инициатива направлена "на исключение из перечня оснований для снятия военнослужащих с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях случаев предоставления им от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома".

В связи с этим Жилищный кодекс предлагается дополнить положением, согласно которому не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях не только граждане, имеющие трех и более детей, но и иные категории, определенные федеральным законом, указом президента РФ или законом субъекта Федерации. Кроме того, необходимые поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих".

Как отметил ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей. Председатель правительства пояснил, что новые правила должны быть распространены на все обязательства, которые возникли после 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс РФ. По его словам, это позволит обеспечить жильем "не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета".

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