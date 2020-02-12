Кварталы в рамках реновации проектируются с учетом изменений климата

МОСКВА, 12 февраля./ТАСС/. Новые кварталы по программе реновации в Москве строят с учетом климатических изменений во избежание их негативного влияния на жильцов. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Когда сейчас планируются новые кварталы программы реновации, то учитывается климатическая составляющая. Районы проектируются по такому принципу, чтобы эти климатические изменения, которые мы в последнее время наблюдаем, не повлияли на жителей этой застройки", - рассказал Кульбачевский.

Программа реновации была принята в Москве летом 2017 года. Она предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.