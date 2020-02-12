Власти Липецкой области подготовят дорожную карту проекта реконструкции центра Ельца

ТАСС, 12 февраля. Власти Липецкой области разработают дорожную карту реализации проекта реконструкции исторического центра города Елец, сообщил журналистам в среду глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Федеральное ведомство поручило нам представить дорожную карту по комплексному проекту реконструкции исторического центра города Елец", - сказал Артамонов. Он напомнил, что ранее город включили в программу комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений, по которой Елец получит финансовую поддержку из федерального бюджета. В частности, здесь необходимо реставрировать комплекс зданий елецкой табачной фабрики, построенный в середине позапрошлого века, а также городской дворец культуры "Эльта".

Артамонов заметил, что в ходе встречи речь также шла про реконструкцию в областном центре городского дворца молодежи "Октябрь" и о местной программе строительства домов культуры на селе. "Липецкая область имеет хороший опыт по строительству сельских домов культуры, мы видим, что они востребованы у жителей, и регион заинтересован в продолжении этой программы", - сказал глава обладминистрации. По его словам, власти региона убеждены, что создание сельских объектов культуры является одним из элементов общей стратегии, благодаря которой местные жители, прежде всего молодежь, останутся жить и работать на селе