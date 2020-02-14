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Более 40 регионов зарегистрировали фонды дольщиков

Инструмент региональных фондов был законодательно закреплен в 2019 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Региональные фонды по достройке проблемных жилых объектов зарегистрированы в 43 субъектах Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после селекторного совещания с губернаторами.

Инструмент региональных фондов был законодательно закреплен в 2019 году. Летом 2019 года Совет Федерации одобрил закон, который дает регионам право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"Всего 43 региона зарегистрировали свои фонды по обманутым дольщикам, а проблема есть в каждом регионе", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что планирует разобраться в проблеме и будет настаивать, чтобы все регионы создали такие фонды. "До конца года, думаю, мы будем ставить задачу, чтобы все регионы создали такие фонды, где такая проблема существует", - сказал он.

По состоянию на середину февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 3 тыс. домов общей площадью 17,7 млн кв. м в 75 регионах России.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Теги
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