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ПСБ запускает льготную ипотеку в Удмуртии

Минимальная ставка по программе "Семейная ипотека" составит 3,99% годовых

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) запускает программу льготной ипотеки для жителей Удмуртии, работающих в бюджетной сфере. Соответствующее соглашение было подписано между главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем ПСБ Петром Фрадковым.

"ПСБ совместно с правительством республики планирует реализовывать федеральные программы по обеспечению жильем граждан региона, предоставляя кредиты работникам бюджетной сферы, имеющим право на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечают в банке, минимальная ставка по ипотеке составит 3,99% годовых по программе "Семейная ипотека", включая рефинансирование. По программам "Новостройка", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование" банк предоставит дисконт от 0,3% до 0,8% к базовым ставкам. При этом минимальный взнос должен составлять не менее 5% от стоимости приобретаемой квартиры.

Программа льготного кредитования рассчитана на сотрудников бюджетных организаций региона, которые являются зарплатными клиентами ПСБ.

Глава ПСБ Петр Фрадков подчеркнул, что "делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность является одной из приоритетных задач для банка", а подписанное с главой республики соглашение крайне важно, так как направлено на улучшение жилищных условий многих семей в краткие сроки.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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