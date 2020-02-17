Минвостокразвития готово поддержать местных застройщиков в ДФО с комплексными проектами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ привлекает крупных застройщиков, чтобы ускорить создание жилья для программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке, при этом предложит поддержку и местным строительным компаниям, готовым вести комплексную застройку. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы министерства.

Сейчас Минвостокразвития проводит работу вместе с Минстроем России и властями регионов, чтобы ускорить возведение нового жилья, нужного для реализации программы "Дальневосточная ипотека". При этом в отдельных крупных городах комплексное строительство давно не велось, существует проблема точечной застройки территорий.

"Наша задача убедить крупные компании... что на Дальнем Востоке можно работать и можно зарабатывать. Мы готовы предложить площадки, готовы предложить финансирование. При этом мы готовы оказывать помощь и местным строительным копаниям, которые готовы браться за комплексную городскую застройку", - приводят в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, застройщики смогут воспользоваться мерами поддержки институтов развития Дальнего Востока - в частности, получить заем на льготных условиях. Кроме того, власти регионов помогут им решить вопросы с предоставлением земельных участков, подведением инфраструктуры.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. По данным на 3 февраля, за первые восемь недель реализации программы ипотеку под 2% получили 1,5 тыс. семей, заявки подали 11,6 тыс. человек. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. получить такой кредит можно будет однократно.