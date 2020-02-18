Хуснуллин поручил разобраться с низкими нормативными ценами на жилье

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, неотражающих реальной себестоимости строительства.

"Уровень ввода жилья [в Кемеровской] области сегодня низкий: 0,3 кв. м на человека. Такой уровень не соответствует параметрам, необходимым для реализации нацпроекта ("Жилье и городская среда"). Основные причины такого уровня - это цена за квадратный метр (которая устанавливается Минстроем РФ - прим. ТАСС). Она сегодня в области крайне низкая, я дал поручение Минстрою проработать этот вопрос в целом по стране", - написал вице-премьер в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Согласно приказу Минстроя России, среднероссийский норматив стоимости 1 кв. м жилья на первое полугодие 2020 года составляет 46 тыс. рублей, в Кемеровской области - 36,3 тыс. рублей. Этот показатель применяется для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. По данным исследования компании Ernst&Yоung, средняя себестоимость строительства жилья в России варьируется в пределах 37,4-55,9 тыс. рублей за кв. м.

Среди целей нацпроекта "Жилье и городская среда" содержится рост объемов строительства жилья в России в полтора раза - до показателя 120 млн кв. м в 2024 году.