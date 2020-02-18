{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд дольщиков восстановит права 6 тыс. обманутых жителей Новосибирской области

Кроме того, в области в октябре 2019 года был создан региональный Фонд дольщиков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права 6 тыс. обманутых жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник.

"Представители Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства обсудили планы по восстановлению прав дольщиков 82 домов в Новосибирской области. В указанных домах в Новосибирской области приобрели квартиры более 6 тыс. дольщиков" - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фонда, будет проведена независимая оценка стоимости квадратного метра и строительно-технической экспертизы. Она позволит выбрать способ восстановления прав граждан. После этого во II-III квартале 2020 года соберется наблюдательный совет Фонда, который примет решение по первым проблемным домам Новосибирской области. В их числе ЖСК "Калинина 20", ЖСК "Закаменский 12", ЖСК "Закаменский 13", ЖСК "Дом на Печатников", ООО "Дирекция заказчика", ООО "ДЖН".

В октябре 2019 года в Новосибирской области был создан региональный Фонд защиты прав дольщиков Новосибирской области. Отмечалось, что он позволит привлечь около 800 млн рублей из федерального бюджета на безвозмездной основе для ликвидации долгостроев в регионе.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
Руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Сергей Неверов указал, что такие комиссии являются дополнительной нагрузкой для плательщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС