Фонд дольщиков восстановит права 6 тыс. обманутых жителей Новосибирской области

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права 6 тыс. обманутых жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник.

"Представители Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства обсудили планы по восстановлению прав дольщиков 82 домов в Новосибирской области. В указанных домах в Новосибирской области приобрели квартиры более 6 тыс. дольщиков" - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фонда, будет проведена независимая оценка стоимости квадратного метра и строительно-технической экспертизы. Она позволит выбрать способ восстановления прав граждан. После этого во II-III квартале 2020 года соберется наблюдательный совет Фонда, который примет решение по первым проблемным домам Новосибирской области. В их числе ЖСК "Калинина 20", ЖСК "Закаменский 12", ЖСК "Закаменский 13", ЖСК "Дом на Печатников", ООО "Дирекция заказчика", ООО "ДЖН".

В октябре 2019 года в Новосибирской области был создан региональный Фонд защиты прав дольщиков Новосибирской области. Отмечалось, что он позволит привлечь около 800 млн рублей из федерального бюджета на безвозмездной основе для ликвидации долгостроев в регионе.