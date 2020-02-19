Число зарегистрированных в январе 2020 года ипотек выросло в Москве на 14%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в Москве в январе, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 40% меньше, чем в декабре, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

Так, в январе 2019 года было зарегистрировано 5549 ипотек, а в декабре 2019 года - 10535.

"Несмотря на устоявшуюся отрицательную динамику января к декабрю по количеству учетно-регистрационных действий, в прошлом месяце показатель зарегистрированных в столице ипотек увеличился на 14% в годовом выражении, и на 41% - к январю 2018 года. Таким образом, за последние 12 лет это наивысший показатель первого месяца года по числу ипотек, где преодолен порог в 6 тыс. договоров", - приводят в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По его мнению, принимаемые правительством и Центробанком меры по смягчению монетарной политики направлены, в том числе, на развитие рынка ипотечного кредитования, кроме того, последовательная корректировка ставки рефинансирования шесть раз подряд отразилась на росте спроса на квартиры и повысила доступность жилья".