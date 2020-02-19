В "Единой России" проработают вопрос субсидирования ипотеки для участников боевых действий

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручит руководителям региональных отделений партии проработать вопрос субсидирования ипотеки для участников боевых действий.

"Кто-то субсидирует ипотечную ставку и закладывает на это средства в свой бюджет. Нам нужно поработать с руководителями региональных партийных отделений, потому что они в абсолютном большинстве регионов отвечают за законодательную работу. И посмотреть, чтобы в региональных бюджетах на эти цели деньги были найдены", - сказал Медведев в среду на встрече с детьми-героями, волонтерами-спасателями, активистами "Молодой гвардии Единой России" и представителями "Боевого братства".

Он отметил, что ряд регионов занимается обеспечением участников боевых действий жильем, используя различные механизмы. В частности, программы поддержки действуют в Амурской области и Дагестане, добавил Медведев.

В ходе встречи тему ипотеки поднял депутат Госдумы, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин. "К сожалению, многие ветераны боевых действий испытывают проблемы с жилищными условиями, несмотря на то, что государством предусмотрены меры жилищной поддержки. Лишь в ряде регионов они предусмотрены, данный вопрос решается", - сказал он.