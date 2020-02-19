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На территории заброшенного завода XIX века в Петербурге создадут общественное пространство

Зданию вернут исторический облик, а внутри него разместятся бизнес-центр, магазины и 25-метровый бассейн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Девелопер Setl Group (входит в топ-3 застройщиков РФ) планирует в 2022 году завершить работы по реконструкции и восстановлению исторического облика производственного здания с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге на Октябрьской набережной в Петербурге, создав там общественное пространство. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

Киновиевский завод был основан промышленником Веге в 1876 году и стал первым в России предприятием, производящим ультрамарин - пигмент, предназначенный для придания оттенка лакокрасочным материалам. 

"В планах компании - вернуть зданию, которое сейчас находится в плачевном состоянии и частично руинировано, исторический вид и превратить депрессивный участок в современное общественное пространство с бизнес-центром, магазинами и физкультурно-оздоровительным центром. Проект уже получил согласование комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП)", - отмечается в сообщении.

Компания не только планирует восстановить наружные стены и крышу здания завода, но и сохранить дымовую трубу, а буквы с советским названием завода "Пигмент" законсервировать. По данным КГИОП, современное состояние фундаментов здания признано ограниченно работоспособным, наружные стены здания получили естественный физический износ, перекрытия и кровля находятся в аварийном состоянии. Как отметили в комитете, проект выполнило "НИиПИ Спецреставрация". Среди объектов, реставрацию которых проектировала компания, Московский и Витебский вокзалы в Петербурге, Императорский павильон, здание Женской гимназии и другие.

Функционально северо-восточный корпус восстанавливаемого завода в уровне первого этажа предполагается использовать для сдачи в аренду, на 2-4 этажах там разместится бизнес-центр. Юго-западную часть здания Setl Group планирует приспособить под физкультурно-оздоровительный центр. В руинированной ныне части после восстановления разместят чашу бассейна длиной 25 м на пять дорожек, а в амбаре 1932 года - тренажерный зал. Внутренний двор, образованный крыльями здания, будет замощен, там появятся скамейки.

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