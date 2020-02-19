В Ростовской области каждая 10 квартира на первичном рынке покупается за счет госпрограмм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Около 10% квартир на первичном рынке жилья в Ростовской области приобретается за счет государственных программ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По данным пресс-службы, за последние пять лет с помощью дополнительных мер господдержки в Ростовской области жилье приобрели 4,3 тыс. человек, из них только в прошлом году - более 1 тыс. человек. Отмечается, что за три года господдержку получат еще порядка 4,2 тыс. жителей.

"Правительство области предоставляет различные виды господдержки гражданам в приобретении жилья. Ипотечное кредитование является одним из мощных механизмов поддержания спроса на рынке недвижимости и решения вопросов по улучшению жилья", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Вифлянцева.

В регионе реализуются как федеральные, так и региональные программы господдержки. В частности, в рамках федеральной программы "Семейная ипотека" граждане, у которых родился второй и (или) последующий ребенок с 2018 по 2022 годы, могут оформить жилищный кредит под ставку не более 6% годовых.

Кроме того, напомнили в пресс-службе, с 2020 года стартует федеральная программа "Ипотека на селе", по которой можно оформить ипотечный кредит с льготной процентной ставкой до 3% годовых. Также дополнительная федеральная мера предусмотрена для семей, имеющих кредиты. В случае рождения с 2019 по 2022 годы третьего или последующего ребенка производится погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере до 450 тыс. рублей. Также в Ростовской области существуют и региональные программы - "Субсидирование процентной ставки" и "Дисконт".