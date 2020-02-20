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Минстрой связал рост цен на квартиры в новостройках с обелением отрасли

Как отметили в ведомстве, эти процессы связаны, в частности, с банковским сопровождением девелоперских проектов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости связан с обелением строительной отрасли, сообщил в четверг замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола "Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков".

"Мы констатируем небольшой, но рост стоимости квадратного метра, [но] не из-за перехода на проектное финансирование, потому что большое количество объектов еще достраивается по "старой" схеме (с прямым привлечением средств дольщиков - прим. ТАСС), а из-за рыночных условий - стоимости металла, материалов и из-за "белых" зарплат, которые строители начали платить", - отметил Стасишин.

По его словам, эти процессы связаны в том числе с банковским сопровождением девелоперских проектов. "При любом обелении отрасли идет увеличения себестоимости. Это нормальные процессы, которые позволяют нам говорить о том, что проектное финансирование, его объемы увеличиваются", - добавил Стасишин.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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