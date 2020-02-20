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Реновация

Около 40 стартовых площадок для домов по программе реновации рассматривают в Москве

Суммарная площадь этих площадок составляет почти 600 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 новых стартовых площадок для реализации программы реновации жилфонда прорабатываются в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, за прошедшие два года мэром Москвы Сергеем Собяниным была утверждена 431 стартовая площадка с градостроительным потенциалом 6,8 млн кв. м.

"Совместно с коллегами из Москомархитектуры, департамента городского имущества и префектурами продолжаем подбирать "старты", сейчас на рассмотрении находится 40 новых участков суммарной мощностью почти 600 тыс. кв. м. Эти адреса абсолютно новые и не привязаны к территориям, которые будут освобождены от многоквартирных домов, включенных в программу, после их полного отселения и сноса", - сказал Левкин.

Как уточнили в пресс-службе департамента, также продолжается работа по подбору площадок для строительства домов по программе реновации в кварталах, освобождаемых от старого жилья.

"В самом начале программы нашей основной задачей был подбор необходимого количества стартовых площадок для строительства новых современных домов и наискорейшего запуска первой "волны" переселения жителей", - заключил Левкин.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
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