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Эксперт: контроль Фонда ЖКХ за капремонтом позволит отслеживать устранение недочетов

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что в год к ним поступает несколько десятков тысяч обращений, большая часть из которых касается именно качества ремонта домов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Передача Фонду содействия реформированию ЖКХ контроля над качеством выполнения работ по капремонту многоквартирных жилых домов решит проблему умалчивания региональными властями информации о недочетах и позволит отслеживать их устранение, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сообщил 18 февраля ТАСС, что фонд планирует в 2020 году приступить к контролю качества выполняемых работ по капремонту. По его словам, фонд в настоящее время занимается лишь мониторингом исполнения капремонта.

"Мы согласны, что на федеральном уровне должен быть контроль за качеством. Фонд сейчас собирает отчетность от регионов. Регионы присылают сведения о ходе капремонта, указывают темпы выполнения, собираемость платежей и прочее. В отчетности в том числе есть графа "Претензии по качеству капремонта". Эта графа систематически не заполняется, потому что регионы не сумасшедшие, никогда в жизни они не будут какие-то жалобы на плохое качество своей работы предоставлять на федеральным органам", - сказала ТАСС Разворотнева.

По ее словам, наличие достоверной информации о плохом капремонте позволит Фонду ЖКХ следить за устранением недочетов. Разворотнева добавила, что в партнерство поступает несколько десятков тысяч обращений в год, причем большая часть из них касается качества капитального ремонта.

"Доходит до того, что даже в Москве, где более-менее все благополучно, люди не хотят пускать ремонтников в дом, потому что соседний дом они сделали ужасно - дом ухудшил свое техническое состояние, начала течь крыша, ужасно сделали системы инженерной инфраструктуры", - отметила она.

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