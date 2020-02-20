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Промзона "Октябрьское поле" станет первым проектом комплексного развития Москвы

На территории площадью 5,92 га за построят жилье, два детских сада, школу, поликлинику и технопарк

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Производственная зона "Октябрьское поле" станет первым проектом городской программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице. Соответствующий контракт правительство Москвы заключит с правообладателем "Стройэкспорт НП", входящем в группу компаний "РГ-Девелопмент", сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Правительство Москвы заключит первый в столице договор о комплексном развитии территорий (КРТ) по инициативе правообладателя. Такое решение принято сегодня на Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Столичные власти применяют механизм КРТ для повышения эффективности использования земель, придавая им новый импульс к развитию", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, проект будет реализован в производственной зоне "Октябрьское поле". "Основная цель комплексного развития территорий - превратить промзоны в комфортные для работы и жизни кластеры, где есть все: школы, поликлиники, детские сады, парки, жилой фонд, современная и экологичная промышленность. На территории площадью 5,92 га за счет правообладателя будут построены объекты общей площадью 173,44 тыс. кв. м. При этом 137,86 тыс. кв. м займет застройка жилого назначения, а на остальной территории разместятся два детских садика, школа, поликлиника и технопарк", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, комплексное развитие таких площадей благоприятно скажется не только на внешнем облике столицы, но и повысит уровень комфорта проживания москвичей. "Будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест. А общий объем инвестиций в проект может составить 14 млрд рублей", - уточнил он.

Программа "Комплексного развития территорий"

Москва реализует программу "Комплексного развития территорий" (КРТ) на основе федерального закона о комплексном развитии промзон, который вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы (без учета Троицкого и Новомосковского административных округов) такими промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки. Однако основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщал ТАСС, что решение об их развитии будет принято до конца 2019 - начала 2020 года. Пока есть первые принятые решения об обновлении зон "Бирюлево", "Коровино", "Братцево", "Октябрьское поле", "Кунцево", "Алтуфьевское шоссе", "Автомоторная".

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