ДОМ.РФ: доля проектного финансирования равномерно распределена по регионам России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем проектного финансирования строительства жилья одинаково распределен по регионам России, за его счет возводится 27% всего жилья в России. Об этом рассказал в четверг заместитель гендиректора ДОМ.РФ и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на круглом столе "Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков" в четверг в Госдуме.

"По проектному финансированию строится уже каждый четвертый дом в стране. Доля достигла 27%, и по регионам она распределена примерно одинаково. По итогам [исследования аналитического центра ДОМ.РФ] выяснилось, что доля кредитования застройщиков по новой схеме не зависит от города, экономики или непосредственно размера застройщика"- сказал Федорко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.