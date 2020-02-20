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Эксперты: синхронизация нацпроектов и упрощение взаимодействия ускорят строительство в РФ

Так, директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов считает, что для сокращения затрат на согласование проектной документации необходимо утвердить отраслевой стандарт типовых проектов объектов и использовать их по всей стране

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Синхронизация национальных проектов между собой, изменения в системе госзакупок в строительстве, преференции по подключению к сетям и другие меры помогут ускорить подготовку и строительство объектов в рамках национальных проектов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил проработать вопрос сокращения сроков подготовки, а также самого строительства объектов в рамках нацпроектов.

Как рассказал ТАСС генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, самое главное, что необходимо сделать в ближайшее время, - синхронизировать национальные проекты между собой. "Как минимум в восьми из 12 национальных проектах речь идет о строительстве тех или иных объектов: жилья, школ, больниц, объектов культуры, дорог и много другого. Все это должно быть синхронизировано: к примеру, если где-то строится жилой комплекс, то к моменту его сдачи необходимо, чтобы были сформированы все условия для качественной жизни людей: подведенная к объекту дорожная и инженерная инфраструктура, новые детские сады и школы, поликлиники. В первую очередь именно такая взаимоувязка необходима для получения синергетического эффекта сразу от многих национальных проектов", - сказал эксперт.

Алексеенко также считает, что в систему государственных закупок в строительстве необходимо внести изменения. По его словам, сложившаяся практика имеет недостатки, которые в итоге приводят к негативным эффектам: отсутствию интереса у добросовестных подрядчиков, расторжению контрактов, срывам сроков и т. п. "Если говорить о сокращении сроков, то реформирование закупочной деятельности - это основной возможный вектор", - подчеркнул он.

Руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский в беседе с ТАСС рассказал, что на снижение себестоимости строительства и сокращение сроков позитивно повлияет развитие рынка российских стройматериалов. "У нас есть как минимум четверть регионов, которые не имеют на своих территориях производственных мощностей, строительных материалов и везут эти материалы за несколько тысяч километров, чтобы оснастить стройкомплекс. Знаете пословицу - где родился, там и пригодился. Нужно строить комбинаты по блочным домам. Хороший пример - группа компаний "ПИК", подтвердившая свое желание развивать производство и строить на Сахалине", - сказал Котровский.

Новые подходы

Директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов в свою очередь рассказал ТАСС, что для сокращения временных и денежных затрат на разработку и согласование проектной, разрешительной документации, в рамках реализации нацпроектов необходимо разработать и утвердить отраслевой стандарт ряд типовых проектов домов, социальных и других объектов, и использовать их по всей территории РФ. "Это позволит привязывать к местности уже готовый проект и сократить сроки проектирования минимум на шесть месяцев", - подчеркнул эксперт.

По мнению коммерческого директора девелоперской компании "Колди" Максима Каварьянца, позитивное влияние на стройкомплекс России окажут три фактора - упрощение процедуры взаимодействия и ускорение сроков получения исходно-разрешительной документации, преференции по подключению к сетям при строительстве инфраструктуры, а также внедрение новых технологий, в частности BIM (информационная модель зданий и сооружений) на всех этапах - от проектирования до эксплуатации. "Эта технология сегодня активно развивается и внедряется в России и позволяет сократить сроки инвестиционной фазы проекта до 30%, а сроки строительства - на 20-30%", - рассказала эксперт ТАСС.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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