Трутнев сообщил, что по программе "Дальневосточная ипотека" выдано почти 3 тыс. кредитов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Число ипотечных кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе "Дальневосточная ипотека", почти достигло 3 тыс., а их сумма превысила 10 млрд рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее вице-премьер поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"В целом в ДФО поступило 15 760 заявок, выдано кредитов 2 948 - почти 3 тыс. на сумму 10 млрд 248 млн рублей", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что следует активно привлекать к работе по программе банки, а также "обеспечить предложение на рынке жилья, контролировать стоимость". "Для того, чтобы этот механизм задействовать, для того, чтобы он действительно принес людям пользу, надо, чтобы вся цепочка была правильно собрана и хорошо работала", - подчеркнул Трутнев.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.